Бывший тренер российской сборной оценил переход Самонова в «Салават Юлаев»
14:07, 10 июл 2023 Владимир Мышкин, экс-тренер российской сборной, высказался по поводу трансфера голкипера Александра Самонова в ХК "Салават Юлаев".
Спортивный эксперт описал этот переход как интригующий и выразил желание увидеть от талантливого игрока цельный хоккей. По утверждению Мышкина, в последнее время Самонов чередовал яркие матчи с менее заметными выступлениями - его потенциал скрыт в психологии.
Хоккейный тренер ждет от защитника прежде всего стабильности, что является признаком истинного мастерства, подчеркнул эксперт.
Александра Самонова обменяли из "Северстали" - взамен клуб из Череповца получил денежную компенсацию и защитника Данила Аймурзина.
Автор: Семен Подгорный
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