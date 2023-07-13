Эксперт рассказал, на что способен «Салават Юлаев»

10:31, 13 июл 2023









, экс-генеральный менеджер ХК "", выразил свою оценку деятельности клуба в период межсезонья. По мнению эксперта, команда далеко не безнадежна и имеет потенциал для борьбы в новом сезоне.

Вайсфельд поделился, что на бумаге "Ак Барс" является сильнейшей командой. Однако "Салават Юлаев" не следует считать безнадежным противником. Эксперт отмечает, что это может быть идеальная команда с учетом финансовых ресурсов, которыми располагает "Салават Юлаев".



В качестве примера Вайсфельд привел случай с "Адмиралом", который, несмотря на прогнозы, смог выйти в плей-офф, обыграв уфимский клуб. Одной из сильных сторон "Салавата Юлаева" собеседник назвал варварскую позицию, которая укрепилась благодаря привлечению Александра Самонова.

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Фото: "Салават Юлаев"