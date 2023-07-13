Никита Щитов оценил реальные шансы «Салавата Юлаева» в новом сезоне

12:27, 13 июл 2023

Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Никита Щитов рассказал, чего ожидает от нового сезона КХЛ. Хоккеист отметил, что успех команды в значительной мере зависит от тренерской стратегии, единства коллектива и игры вратарей.







Щитов уверен, что команда способна сыграть результативно и занять место среди четырех лучших команд по результатам регулярного чемпионата. Игрок подчеркнул, что это даст команде возможность проводить домашние матчи в play-off.



Бюджет "Салавата Юлаева", по словам Щитова, может быть не таким высоким, как у некоторых других команд, однако «СЮ» смог подписать талантливых игроков, и поэтому нет оснований для пессимистичного настроения. Щитов отметил, что поединки в новом сезоне будут серьезными, но команда должна держать напряжение до последних матчей чемпионата.





Одним словом, ожидания от уфимской хоккейной команды в новом сезоне КХЛ остаются оптимистичными. Фанаты с нетерпением ждут начала сезона и рассчитывают на результативность своей любимой команды.

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Автор: Семен Подгорный