Александр Хмелевский не вернулся в «Салават Юлаев»
12:39, 17 июл 2023
Главная звезда хоккейной команды "Салават Юлаев" Александр Хмелевский не присоединился к остальным игрокам клуба. Накануне выходных все хоккеисты прошли медицинские тесты.
Сообщается, что нападающий вольется в команду из Уфы только в конце июля. Пресс-служба "СЮ" сообщила, что Хмелевский отсутствует по семейным обстоятельствам.
Александр Хмелевский заключил новый контракт с уфимской командой на следующий сезон. В предыдущем сезоне 24-летний нападающий набрал 53 очка (30+23) в 73 матчах.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Спорт в Башкирии
Кто в составе «Салавата Юлаева» будет играть в новом сезоне
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Металлург» в серии буллитов
Спорт в Башкирии
Бывший игрок НХЛ оценил побег канадского хоккеиста из «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2