Александр Хмелевский не вернулся в «Салават Юлаев»

12:39, 17 июл 2023

Главная звезда хоккейной команды "Салават Юлаев" Александр Хмелевский не присоединился к остальным игрокам клуба. Накануне выходных все хоккеисты прошли медицинские тесты.



Сообщается, что нападающий вольется в команду из Уфы только в конце июля. Пресс-служба "СЮ" сообщила, что Хмелевский отсутствует по семейным обстоятельствам.



Александр Хмелевский заключил новый контракт с уфимской командой на следующий сезон. В предыдущем сезоне 24-летний нападающий набрал 53 очка (30+23) в 73 матчах.



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Автор: Семен Подгорный