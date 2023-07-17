Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId:" />

Данил Аймурзин ушел из «Салавата Юлаева» и многократно увеличил зарплату

Данил Аймурзин ушел из «Салавата Юлаева» и многократно увеличил зарплату

13:09, 17 июл 2023

Молодой хоккеист Данил Аймурзин, ранее выступавший за команду "Салават Юлаев", покинул клуб и значительно увеличил зарплату.



В период межсезонья, хоккеиста обменяли в "Северсталь": талантливый нападающий стал частью сделки, в рамках которой в "Салават Юлаев" перешел вратарь Александр Самонов. В свою очередь, клуб из Череповца получил финансовую компенсацию.

В новой команде зарплата 21-летнего игрока составит 20 млн рублей за 2 года. По информации Metaratings, выплаты будут распределены неравномерно: в первый год Аймурзин получит 8 миллионов, а во второй год оставшуюся сумму — 12 миллионов рублей.


После перехода в новую команду молодой нападающий выразил радость по поводу своего присоединения к "Северстали" и надеется на большее игровое время в новой команде. В предыдущем сезоне он дебютировал в КХЛ, а его заработок, по информации различных источников, составлял примерно 2 млн рублей.

Читайте также:

Александр Хмелевский не вернулся в «Салават Юлаев»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Данила Аймурзин
Читайте также

«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» может подписать Дамира Жафярова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: