Данил Аймурзин ушел из «Салавата Юлаева» и многократно увеличил зарплату

13:09, 17 июл 2023

Молодой хоккеист Данил Аймурзин, ранее выступавший за команду "Салават Юлаев", покинул клуб и значительно увеличил зарплату.







В период межсезонья, хоккеиста обменяли в "Северсталь": талантливый нападающий стал частью сделки, в рамках которой в "Салават Юлаев" перешел вратарь Александр Самонов. В свою очередь, клуб из Череповца получил финансовую компенсацию.



В новой команде зарплата 21-летнего игрока составит 20 млн рублей за 2 года. По информации Metaratings, выплаты будут распределены неравномерно: в первый год Аймурзин получит 8 миллионов, а во второй год оставшуюся сумму — 12 миллионов рублей.





После перехода в новую команду молодой нападающий выразил радость по поводу своего присоединения к "Северстали" и надеется на большее игровое время в новой команде. В предыдущем сезоне он дебютировал в КХЛ, а его заработок, по информации различных источников, составлял примерно 2 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный