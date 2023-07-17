Александр Шаров сделал амбициозное заявление по поводу "Салавата Юлаева"
13:43, 17 июл 2023 Александр Шаров, новичок хоккейного клуба "Салават Юлаев", выразил готовность стать одним из ведущих игроков клуба из Уфы. В интервью, которое он дал после переезда в столицу Башкирии, Шаров отметил, что рассмотрел различные варианты, но пришел к выводу, что "Салават Юлаев" является оптимальным выбором для него. Он готов принять новые вызовы и показать свою игру на более высоком уровне.
Несмотря на то, что команда "Сибирь" лишилась одного из своих лидеров, Шаров настроен на новые вызовы и в новой команде. Познакомившись с ребятами, он заявил, что коллектив замечательный.
Одним из факторов, повлиявшим на решение Шарова перейти в "СЮ", стал стиль игры команды. Шаров следил за играми уфимской команды в прошлом сезоне и знает, что они могут достичь высоких результатов.
Автор: Семен Подгорный
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