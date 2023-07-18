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Титулованный новичок «Салавата Юлаева» рассказал всю правду о новом клубе

Титулованный новичок «Салавата Юлаева» рассказал всю правду о новом клубе

11:54, 18 июл 2023

Молодой форвард Матвей Гуськов поделился своими первыми впечатлениями после перехода в "Салават Юлаев".

Матвей Гуськов стал обладателем Кубка Гагарина будучи игроком ЦСКА, а затем он перешел в клуб из Уфы в обмен на финансовую компенсацию. 22-летний нападающий подчеркнул, что команда в Уфе подобралась замечательная.



Гуськов уже успел познакомиться со своими новыми товарищами по команде. С некоторыми из них он уже встречался в составе сборной. Накануне в состав «СЮ» вошел и новый вратарь Александр Самонов.

Форвард также определил свои цели на новый сезон – хоккеисты будут бороться за победу в кубке. Гуськов подчеркнул, что будет выкладываться на 150 процентов в каждом матче.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Матвей Гуськов
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