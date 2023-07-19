«Салават Юлаев» заполучил молодого нападающего из СКА
00:47, 19 июл 2023
Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" совершил значительный трансфер и приобрел перспективного молодого нападающего из СКА Даниила Огирчука.
За 23-летнего хоккеиста питерский клуб получит финансовую компенсацию. Даниил Огирчук подписал двусторонний контракт на 2 года, что позволит "Салавату Юлаеву" отправить его в "Торос".
В прошлом сезоне Даниил Огирчук успешно выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), играя за клуб "СКА-Нева", набрав 27 очков в 38 матчах. В общей сложности, хоккеист провел 172 матча за свой клуб, набрав 106 очков (45+61).
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что титулованный новичок «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов рассказал всю правду о новом клубе.
Автор: Семен Подгорный