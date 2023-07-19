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«Салават Юлаев» заполучил молодого нападающего из СКА

«Салават Юлаев» заполучил молодого нападающего из СКА

00:47, 19 июл 2023

Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" совершил значительный трансфер и приобрел перспективного молодого нападающего из СКА Даниила Огирчука.

За 23-летнего хоккеиста питерский клуб получит финансовую компенсацию. Даниил Огирчук подписал двусторонний контракт на 2 года, что позволит "Салавату Юлаеву" отправить его в "Торос".



В прошлом сезоне Даниил Огирчук успешно выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), играя за клуб "СКА-Нева", набрав 27 очков в 38 матчах. В общей сложности, хоккеист провел 172 матча за свой клуб, набрав 106 очков (45+61).

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что титулованный новичок «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов рассказал всю правду о новом клубе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Даниил Огирчук
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