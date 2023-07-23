Защитник из Канады променял «Салават Юлаев» на австрийский клуб

12:40, 23 июл 2023

В новом сезоне опытный защитник из Канады Райан Мерфи, примет участие в играх за австрийскую команду "Зальцбург".



Канадский хоккеист проявил себя как один из ключевых игроков в составе хоккейного клуба "Салават Юлаев" в прошлом сезоне, однако руководство клуба решило не продлевать контракт с ним. В течение сезона Мерфи провел 49 матчей в КХЛ и заработал 18 очков (4+14).



30-летний игрок принял решение заключить соглашение с "Зальцбургом". Кроме того, клуб из Уфы покинул Хо-Сэнг, у которого истек срок контракта. Нападающий не продлил соглашение с «СЮ».



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Автор: Семен Подгорный