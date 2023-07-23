Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов сравнил клуб с ЦСКА

12:51, 23 июл 2023

Молодой форвард "Салавата Юлаева" Матвей Гуськов, поделился своими впечатлениями о предсезонной подготовке и отличиях между его новой командой и ЦСКА.



По словам Гуськова, тренировка к новому сезону проходит насыщенно и результативно. Особенно трудным упражнением для него стал аэробайк, подчеркнув, что к этому испытанию он готовился.







Рассказывая о своем присоединении к новой команде, Матвей Гуськов отметил, что уже успел хорошо познакомиться со своими новыми товарищами, которые радушно приняли его в свои ряды.



Что касается целей на предстоящий сезон, хоккеист выделил два главных момента: достижение хороших результатов команды и борьба за заветный Кубок Гагарина.

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