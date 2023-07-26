«Салават Юлаев» планирует подписать контракт со скандальной звездой НХЛ

12:41, 26 июл 2023

Хоккейный клуб \"Салават Юлаев\" из Уфы планирует подписать контракт с нападающим, которому закрыта дорога в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" из Уфы планирует подписать контракт с нападающим, которому закрыта дорога в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Речь идет об Алексе Гальченюке, которого обвиняют по ряду серьезных уголовных дел и в настоящее время проходит процедуру расторжения контракта.







Подтверждение информации об интересе к хоккеисту было дано гендиректором "Салавата Юлаева". Клуб обратился к агенту игрока о заинтересованности и подчеркнул, что у них имеется соответствующий бюджет. Однако на данный момент сложно прогнозировать, как будут развиваться события с нападающим в Соединенных Штатах.





Напомним Гальченюк был задержан в связи с рядом обвинений, включающих аварию и побег с места происшествия. Клуб "Аризона" принял решение расторгнуть контракт с хоккеистом.



В 2012 году Гальченюк был выбран в первом раунде драфта НХЛ под третьим номером. Имеющий белорусские корни, хоккеист является гражданином Соединенных Штатов.

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Автор: Семен Подгорный