Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Кадейкин жестко высказался об уходе из «Салавата Юлаева»

Кадейкин жестко высказался об уходе из «Салавата Юлаева»

11:00, 07 авг 2023

Александр Кадейкин, атакующий игрок команды СКА и российской сборной, раскрыл мотивы своего решения покинуть ряды хоккейного клуба "Салават Юлаев" и о причинах поражения в Кубке Гагарина.

Кадейкин подчеркнул, что не желал бы затрагивать корни раннего выбывания команды из Уфы из состязаний за Кубок Гагарина. Этот период, по его мнению, охватывал множество аспектов – от травм и восстановления до перехода в состав СКА. Теперь анализ и выводы следует возложить на плечи руководства и тренерского штаба "СЮ".

Нападающий подчеркнул, что история его ухода из клуба "Салават Юлаев" имеет гораздо более глубокое значение, чем было представлено в средствах массовой информации. Тогда руководитель уфимской команды заявил, что стороны просто не нашли обоюдного интереса в продлении контракта. "Требуется более глубокий анализ и освещение некоторых аспектов, о которых даже неудобно говорить", – подчеркнул Кадейкин.

«Салават Юлаев» планирует подписать контракт со скандальной звездой НХЛ

Читайте также:

«Салават Юлаев» планирует подписать контракт со скандальной звездой НХЛ

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»
Баширов объявил об уходе Кадейкина из «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Баширов объявил об уходе Кадейкина из «Салавата Юлаева»
Александр Курносов назначен генеральным директором клуба «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Александр Курносов назначен генеральным директором клуба «Салават Юлаев»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok