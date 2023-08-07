Кадейкин жестко высказался об уходе из «Салавата Юлаева»

11:00, 07 авг 2023

Александр Кадейкин, атакующий игрок команды СКА и российской сборной, раскрыл мотивы своего решения покинуть ряды хоккейного клуба "Салават Юлаев" и о причинах поражения в Кубке Гагарина.

Кадейкин подчеркнул, что не желал бы затрагивать корни раннего выбывания команды из Уфы из состязаний за Кубок Гагарина. Этот период, по его мнению, охватывал множество аспектов – от травм и восстановления до перехода в состав СКА. Теперь анализ и выводы следует возложить на плечи руководства и тренерского штаба "СЮ".

Нападающий подчеркнул, что история его ухода из клуба "Салават Юлаев" имеет гораздо более глубокое значение, чем было представлено в средствах массовой информации. Тогда руководитель уфимской команды заявил, что стороны просто не нашли обоюдного интереса в продлении контракта. "Требуется более глубокий анализ и освещение некоторых аспектов, о которых даже неудобно говорить", – подчеркнул Кадейкин.

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Автор: Семен Подгорный