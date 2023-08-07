Бывший защитник «Салавата Юлаева» объявил о завершении карьеры
11:55, 07 авг 2023
Бывший защитник хоккейной команды «Салават Юлаев» Сами Леписто сообщил о намерении завершить свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.
Со слов Сами Леписто, во время медицинского обследования у него обнаружилось сердечное заболевание. Несмотря на то, что риск невелик, тем не менее хоккеист решил прислушаться к рекомендациям специалистов и завершить свою профессиональную карьеру игрока. Леписто подчеркнул, что для него важно в первую очередь заботиться о своем здоровье.
Напомним, Сами Леписто выступал за ХК «Салават Юлаев». В составе финской сборной спортсмен становился чемпионом мира.
Читайте также:Кадейкин жестко высказался об уходе из «Салавата Юлаева»
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Спорт в Башкирии
Воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попрощался с клубом
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником Игорем Мясищевым
Спорт в Башкирии
Виктор Антипин из «Салавата Юлаева» перешел в челябинский "Трактор"