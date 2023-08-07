Бывший защитник «Салавата Юлаева» объявил о завершении карьеры

11:55, 07 авг 2023

Бывший защитник хоккейной команды «Салават Юлаев» Сами Леписто сообщил о намерении завершить свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Со слов Сами Леписто, во время медицинского обследования у него обнаружилось сердечное заболевание. Несмотря на то, что риск невелик, тем не менее хоккеист решил прислушаться к рекомендациям специалистов и завершить свою профессиональную карьеру игрока. Леписто подчеркнул, что для него важно в первую очередь заботиться о своем здоровье.

Напомним, Сами Леписто выступал за ХК «Салават Юлаев». В составе финской сборной спортсмен становился чемпионом мира.

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Автор: Семен Подгорный