Огирчук рассказал о дебютном матче и первой шайбе в составе «Салавата Юлаева»

23:06, 07 авг 2023

Форвард Даниил Огирчук, выступающий за хоккейный клуб «Салават Юлаев», поделился своими впечатлениями о матче с командой «Нефтехимик». В рамках предсезонной игры уфимская команда одержала победу со счетом 4:2, а сам Даниил Огирчук сумел отметиться одним голом.

Даниил в первую очередь выразил свою благодарность болельщикам, пришедшим поддержать «СЮ» отметив, что атмосфера на стадионе была восхитительной.

Форвард подчеркнул, что для него имеет огромное значение доверие со стороны тренерского штаба, и он чувствует поддержку со стороны товарищей по команде. Хоккеист признался, что ему нравится забивать и готов показать тренерам всё, на что он способен.

Огирчук присоединился к составу «Салават Юлаева» летом. До этого он играл в СКА.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный