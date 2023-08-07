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Огирчук рассказал о дебютном матче и первой шайбе в составе «Салавата Юлаева»

Огирчук рассказал о дебютном матче и первой шайбе в составе «Салавата Юлаева»

23:06, 07 авг 2023

Форвард Даниил Огирчук, выступающий за хоккейный клуб «Салават Юлаев», поделился своими впечатлениями о матче с командой «Нефтехимик». В рамках предсезонной игры уфимская команда одержала победу со счетом 4:2, а сам Даниил Огирчук сумел отметиться одним голом.

Даниил в первую очередь выразил свою благодарность болельщикам, пришедшим поддержать «СЮ» отметив, что атмосфера на стадионе была восхитительной.

Форвард подчеркнул, что для него имеет огромное значение доверие со стороны тренерского штаба, и он чувствует поддержку со стороны товарищей по команде. Хоккеист признался, что ему нравится забивать и готов показать тренерам всё, на что он способен.

Огирчук присоединился к составу «Салават Юлаева» летом. До этого он играл в СКА.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Даниил Огирчук
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