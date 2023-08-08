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Главный тренер «Салавата Юлаева»: есть над чем работать

Главный тренер «Салавата Юлаева»: есть над чем работать

09:46, 08 авг 2023

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу в контрольном матче против команды «Нефтехимик» со счетом 4:2. Главный наставник команды Виктор Козлов, рассказал о своих впечатлениях от поединка и поделился мыслями о хоккеистах.

Козлов подчеркнул, что состав команды был подобран взвешенно, в нем собрались как опытные спортсмены, так и молодые перспективные игроки из клуба «Торос». Тренер уверен в потенциале новых игроков, которые сумели забросить 3 из 4 шайб. Вместе с тем, тренер с осторожностью прокомментировал шансы хоккеистов на предстоящий сезон. В составе команды все еще имеются небольшие тактические недоработки, однако это вполне естественно для начала соревновательного сезона. Он выразил глубокую благодарность болельщикам за их неизменную поддержку и добавил, что команда сражается на льду ради таких преданных людей.

По результатам матча тренер остался доволен выступлением своей команды, ее игроками, но при этом подчеркнул, что результат всего одной игры не может быть определяющим фактором, и важно продолжать упорно трудиться и стремиться к развитию.

Огирчук рассказал о дебютном матче и первой шайбе в составе «Салавата Юлаева»

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Автор: Семен Подгорный
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