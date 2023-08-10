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Чемпион Олимпиады жестко раскритиковал состав «Салавата Юлаева»

Чемпион Олимпиады жестко раскритиковал состав «Салавата Юлаева»

09:22, 10 авг 2023

Чемпион Олимпийских игр Александр Кожевников решительно высказал свою критику в адрес игры хоккейной команды «Салават Юлаев» в период межсезонья. Эксперт подчеркнул, что команде из Уфы необходимо значительное усилении своего состава.

По мнению Кожевникова, в команде хоккеистов «Салавата Юлаева» наблюдается недостаточно тщательный подбор игроков и лишь один легионер присутствует в текущем составе, при этом молодежи грозит риск столкнуться с «синдромом второго сезона» и падением результативности.

Среди положительных моментов звездный хоккеист выделил лишь новый дизайн формы. В ответ на критику, адресованную в его сторону, он отметил, что испытывает симпатию к «Салавату Юлаеву», подчеркнув, что клуб на протяжении многих лет является представителем атакующего и техничного стиля игры, придерживаясь своих хоккейных традиций.

Александр Кожевников рекомендовал «Салавату Юлаеву» проявить больше активности и вдохновения, взяв пример с достижений команд «Авангард» и «Металлург».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Кожевников
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