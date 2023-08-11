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Шведский форвард отказался от условий «Салавата Юлаева»

Шведский форвард отказался от условий «Салавата Юлаева»

09:50, 11 авг 2023

Шведский форвард Мальте Стремвалль отказался принять предложение уфимского «Салавата Юлаева», решив остаться на родине.

Накануне Стремвалль заключил 2-летний контракт с гетеборгским клубом «Фрелунда». В прошлом сезоне двадцативосьмилетний нападающий представлял цвета команды «Чикаго Вулвс». В 68 проведенных матчах спортсмен сумел набрать 51 очко.

Мальте Стремвалль также отличился в КХЛ, показав высокий уровень игры в составе таких клубов, как «Сочи», СКА и минское «Динамо». Генеральный директор «Салавата Юлаева» поделился в июньском интервью, что клуб находится в активных переговорах с форвардом, подчеркнув, что его переход мог бы стать значительным успехом.

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Автор: Семен Подгорный
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