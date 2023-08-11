Гендиректор «Салавата Юлаева» поделился планами на сезон

14:06, 11 авг 2023

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» раскрыл планы на предстоящий сезон в Континентальной хоккейной лиге. Согласно оценкам экспертов, они практически нереальны.

Ринат Баширов подчеркнул, что целью клуба является завоевание Кубка Гагарина, однако он не желает распространяться об этом повсюду. По его собственному мнению, в качестве чемпиона может выступить любая из команд. Важно отметить, что в 2022 году Кубок Гагарина был завоеван ЦСКА.

Руководитель отметил, что равные условия формируются не только в результате действий КХЛ, но, прежде всего, из-за сложной обстановки на рынке, и руководители команд совершают неверные шаги при формировании своих составов. Это, согласно его высказываниям, создает возможности для других команд.

В прошлых играх за Кубок Гагарина «Салават Юлаев» потерпел поражение в первом раунде в матчах с командой «Адмирал».

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Автор: Семен Подгорный