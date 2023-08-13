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Вратарь «Салавата Юлаева» подумывает о завершении карьеры

Вратарь «Салавата Юлаева» подумывает о завершении карьеры

11:18, 13 авг 2023

Илья Ежов, вратарь хоккейной команды «Салават Юлаев», планирует завершить свою спортивную карьеру. В составе уфимской команды он отыграет еще один год.

Ежов отмечает, что он с легкостью подписал новый контракт с «СЮ», даже несмотря на другие предложения. Вратарь поделился, что у него не было желания менять атмосферу: Илье нравится в Уфе, обстановка, которая царит в тренерском штабе и болельщики.

Тем не менее, по словам самого вратаря, текущий сезон может стать для него последним не только в Уфе, но и во всей его хоккейной карьере. Одной из основных причин такого решения стала семья. Илья Ежов поделился, что из-за пандемии он в течение семи месяцев не имел возможности видеть своих близких и скучает по детям.

Гендиректор «Салавата Юлаева» поделился планами на сезон

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Илья Ежов
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