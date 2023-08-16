Гендиректор «Салавата Юлаева» объяснил причины ухода вратаря

19:18, 16 авг 2023

Гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» искренне поделился причинами ухода вратаря Андрея Кареева. В предстоящем сезоне он примет участие в матчах за московскую команду «Спартак».

По словам руководителя, он провел множество бесед с тренерским составом, обсудив судьбу Андрея Кареева, и подчеркнул, что без должного доверия клуб рискует потерять его.

Андрей Кареев ранее выступал за «Салават Юлаев», однако не смог противостоять конкуренции иностранных вратарей, и это сильно его задевало. Функционер отметил, что даже сейчас у вратаря не было ни оптимизма, ни решимости опередить всех конкурентов.

Помимо этого, Баширов отметил, что в тренерском штабе сложилось впечатление, что Андрей Кареев не прикладывает достаточно усилий, чтобы занять место основного вратаря клуба.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: hcsalavat.ru