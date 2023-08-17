«Салават Юлаев» отказался от финского нападающего

20:23, 17 авг 2023

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» решил отказаться от финского форварда Теэму Пулккинена. По словам генерального директора, хоккеист не присоединится к составу уфимской команды.

Ринат Баширов отметил, что на данный момент нет никакого действующего контракта с нападающим, и, скорее всего, он найдет себе новую команду, но определенно это будет не «Салават Юлаев». Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что клуб заинтересован в подписании форварда, но формального предложения о подписании не последовало.

Ранее Теэму Пулккинен выступал за «Трактор» из Челябинска, где набрал 65 очков (38+27). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) финский спортсмен провел 83 матча, в которых набрал 13 голов и сделал 9 голевых передач.

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Автор: Семен Подгорный