Главный тренер «Салавата Юлаева» поделился новой философией команды

09:39, 22 авг 2023

Главный наставник хоккейной команды "Салават Юлаев" В. Козлов поделился принципами, на которых строится философия его коллектива. С наступлением нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), команда готова внести изменения в свой подход.

В словах Виктора Козлова прослеживается важная тенденция современного хоккея: стремление оперативно ограничивать пространство и время соперника. Основная концепция заключается в организации интенсивного прессинга сразу же после утраты контроля над шайбой, особенно в центральной зоне площадки. При этом в обороне каждый игрок должен действовать слаженно и надежно, соблюдая четкие тактические указания главного тренера.

В своей стратегии Козлов полагается на скоростных нападающих, способных быстро переключать игру в нападение и активно осуществлять натиск в атакующей зоне соперника.

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Автор: Семен Подгорный