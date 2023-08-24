Школьник из Башкирии, лишившийся кистей рук, победил в соревнованиях по бегу

17:55, 24 авг 2023

Школьник из Башкирии Ильназ Давлетов, который потерял обе руки в результате несчастного случая, финишировал первым в забеге на сто метров во время соревнований по легкой атлетике среди лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). В эти дни они проходят в городе Челябинске. О триумфе сына поведала в соцсетях его мама Зульфия.

«Это было его первее выступления в составе республиканской команды, и он сразу же занял первое место. Так держать, улым! » — написала она.

Ильназ не намерен останавливаться на достигнутом и планирует попробовать свои силы на более длинных дистанциях — 200 и 400 метров.

Ранее издание newsbash. Ru сообщало о несчастном случае, который произошел с мальчиком летом 2021 года. С друзьями на улице ребенок играл в футбол. Пытаясь достать мяч, который улетел за щит трансформаторной будки, Ильназ получил сильный удар током. В результате верхние конечности подростка получили серьезные ожоги и их пришлось ампутировать.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети