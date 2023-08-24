Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Школьник из Башкирии, лишившийся кистей рук, победил в соревнованиях по бегу

Школьник из Башкирии, лишившийся кистей рук, победил в соревнованиях по бегу

17:55, 24 авг 2023

Школьник из Башкирии Ильназ Давлетов, который потерял обе руки в результате несчастного случая, финишировал первым в забеге на сто метров во время соревнований по легкой атлетике среди лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). В эти дни они проходят в городе Челябинске. О триумфе сына поведала в соцсетях его мама Зульфия.

«Это было его первее выступления в составе республиканской команды, и он сразу же занял первое место. Так держать, улым! » — написала она.

Ильназ не намерен останавливаться на достигнутом и планирует попробовать свои силы на более длинных дистанциях — 200 и 400 метров.

Ранее издание newsbash. Ru сообщало о несчастном случае, который произошел с мальчиком летом 2021 года. С друзьями на улице ребенок играл в футбол. Пытаясь достать мяч, который улетел за щит трансформаторной будки, Ильназ получил сильный удар током. В результате верхние конечности подростка получили серьезные ожоги и их пришлось ампутировать.

Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами

Читайте также:

Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также

Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами
Общество в Башкирии
Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами
Мальчик из Туймазинского района Башкирии, потерявший кисти рук, стал блогером и подружился с Дзюбой
Общество в Башкирии
Мальчик из Туймазинского района Башкирии, потерявший кисти рук, стал блогером и подружился с Дзюбой
Мальчик из Туймазинского района, потерявший кисти рук из-за удара током, пришел в себя
Происшествия в Башкирии
Мальчик из Туймазинского района, потерявший кисти рук из-за удара током, пришел в себя
Спортсмены из Мишкинского района Эренбург Миксонов и Владислав Сарычев стали призерами международных соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Спорт в Башкирии
Спортсмены из Мишкинского района Эренбург Миксонов и Владислав Сарычев стали призерами международных соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok