Крупный допинговый скандал разразился в хоккейном клубе из Башкирии

21:39, 25 авг 2023

Семеро игроков из состава хоккейной команды «Толпар» признались, что их тренер по физической подготовке Игорь Загретдинов, настаивал на использовании допинга. Об этом сообщил ТГ-канал baza.

Хоккеисты оказались в эпицентре допингового скандала еще в феврале. Делом заинтересовались следственные органы и спортсменов допросили.

Согласно заявлениям спортсменов, Игорь Загретдинов назначал им инъекции и подозрительные биологически активные добавки, угрожая последствиями, в случае отказа. Кроме того, по словам «толпаровцев», за препараты они нигде не расписывались.

В мае еще десять хоккеистов команды сдали допинг-тесты, однако результатов этой процедуры до сих пор нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК Толпар