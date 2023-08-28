В Башкирии скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

11:15, 28 авг 2023

Стало известно о смерти 57-летнего чемпиона Олимпиады по фехтованию Анвара Ибрагимова. Информацию о кончине спортсмена сообщили в информационном отделе Министерства спорта Республики Башкирия.

Триумфальное выступление рапириста пришлось на 1988 год, когда он завоевал золотую медаль на Олимпийских Играх в Сеуле. В 2004 году подопечные чемпиона Реналь Ганеев и Руслан Насибуллин выиграли бронзовые медали на Олимпиаде в Афинах.

Что стало причиной преждевременного ухода спортсмена не сообщается. Минспорта выразило искренние слова соболезнования семье Анвара Ибрагимова.

"Сотрудники Министерства спорта Республики Башкортостан глубоко соболезнуют семье, близким и родным Анвара Камилевича. Искренне разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты с родственниками и близкими, - говорится в сообщении министерства.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный