Автор первой шайбы «Салавата Юлаева» в сезоне оценил результат матча с «Барысом»

10:36, 03 сен 2023

Забивший первую шайбу в текущем сезоне хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский, поделился своими впечатлениями о матче с казахстанским «Барысом», который завершился победой уфимской команды со счетом 3:2.

Спортсмен отметил, что матч был напряженным, с многочисленными моментами игры в меньшинстве. Нападающий также подчеркнул важную роль вратаря Александра Самонова, который неоднократно отразил опасные атаки противника.

Хмелевский выразил радость по поводу начала нового сезона и возможности играть перед болельщиками, независимо от того, где проходят матчи — на домашнем или гостевом льду. «Это замечательно начинать сезон с заброшенной шайбы», — подчеркнул нападающий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: «Салават Юлаев»