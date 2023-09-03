Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Автор первой шайбы «Салавата Юлаева» в сезоне оценил результат матча с «Барысом»

Автор первой шайбы «Салавата Юлаева» в сезоне оценил результат матча с «Барысом»

10:36, 03 сен 2023

Забивший первую шайбу в текущем сезоне хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский, поделился своими впечатлениями о матче с казахстанским «Барысом», который завершился победой уфимской команды со счетом 3:2.

Спортсмен отметил, что матч был напряженным, с многочисленными моментами игры в меньшинстве. Нападающий также подчеркнул важную роль вратаря Александра Самонова, который неоднократно отразил опасные атаки противника.

Хмелевский выразил радость по поводу начала нового сезона и возможности играть перед болельщиками, независимо от того, где проходят матчи — на домашнем или гостевом льду. «Это замечательно начинать сезон с заброшенной шайбы», — подчеркнул нападающий.

Крупный допинговый скандал разразился в хоккейном клубе из Башкирии

Читайте также:

Крупный допинговый скандал разразился в хоккейном клубе из Башкирии

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Салават Юлаев»
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Хмелевский
Читайте также

Бывший игрок НХЛ оценил побег канадского хоккеиста из «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Бывший игрок НХЛ оценил побег канадского хоккеиста из «Салавата Юлаева»
Александр Хмелевский не вернулся в «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Александр Хмелевский не вернулся в «Салават Юлаев»
Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов переходит в «Салават Юлаев»: чего ждут от новичка?
Спорт в Башкирии
Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов переходит в «Салават Юлаев»: чего ждут от новичка?
Никита Щитов оценил реальные шансы «Салавата Юлаева» в новом сезоне
Спорт в Башкирии
Никита Щитов оценил реальные шансы «Салавата Юлаева» в новом сезоне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok