Новый игрок «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о своем переходе
22:19, 05 сен 2023
Новый игрок уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Никита Зоркин поделился впечатлениями о своем переходе в новую команду.
Защитник отметил, что его переход в «Салават Юлаев» вызвал в нем исключительно положительные эмоции, отметив, что коллектив встретил его очень тепло и дружелюбно. Тем не менее, спортсмен признался, что было несколько в новинку очень быстро отправляться на соревнования с полным комплектом вещей.
Особое внимание Никиты привлек тренерский состав, подчеркнув, что ему довелось играть в детстве с Башкировым еще в Ханты-Мансийском автономном округе, а Самонова помнит еще со времен его игр в «СКА». В предстоящем сезоне хоккеист надеется улучшить свои прошлогодние результаты, но важнейшими для него остаются командные цели.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Салават Юлаев»
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