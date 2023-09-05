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Новый игрок «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о своем переходе

Новый игрок «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о своем переходе

22:19, 05 сен 2023

Новый игрок уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Никита Зоркин поделился впечатлениями о своем переходе в новую команду.

Защитник отметил, что его переход в «Салават Юлаев» вызвал в нем исключительно положительные эмоции, отметив, что коллектив встретил его очень тепло и дружелюбно. Тем не менее, спортсмен признался, что было несколько в новинку очень быстро отправляться на соревнования с полным комплектом вещей.

Особое внимание Никиты привлек тренерский состав, подчеркнув, что ему довелось играть в детстве с Башкировым еще в Ханты-Мансийском автономном округе, а Самонова помнит еще со времен его игр в «СКА». В предстоящем сезоне хоккеист надеется улучшить свои прошлогодние результаты, но важнейшими для него остаются командные цели.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Теги: ХК Салават Юлаев Никита Зоркин
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