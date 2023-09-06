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Капитан «Салавата Юлаева» присоединился к элитному клубу

Капитан «Салавата Юлаева» присоединился к элитному клубу

22:40, 06 сен 2023

Капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин достиг престижной отметки, проведя свой 1000-й матч в российских хоккейных чемпионатах. Таким образом, он присоединился к элитному клубу спортсменов став 16-м игроком, достигшим этой легендарной отметки.

Юбилейный матч для Григория Панина состоялся в поединке против команды «Автомобилист», но, к сожалению, завершился поражением со счетом 1:2. Григорий Панин выступает за «СЮ» с 2017 года. До этого он играл за «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА.

После завершения игры Григорий Панин поделился своими эмоциями и признался, что никогда ранее не задумывался о статистике своих матчей и даже не мог представить, что дойдет до отметки в 1000 игр.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Григорий Панин
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