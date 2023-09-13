Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался по поводу первого домашнего поражения

09:21, 13 сен 2023

Главный тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» В. Козлов высказался по поводу первого поражения своей команды на домашнем льду в новом сезоне континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Салават Юлаев» проиграли «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 1:2.

«Это не тот хоккей, что нам нужен», — резюмировал Виктор Козлов.

Комментируя прошедший матч, наставник команды из Уфы отметил недостаточную точность в передачах и несостоятельность в контроле шайбы в атакующей зоне. Он подчеркнул, что его подопечные обладают большим опытом и уже сталкивались с подобными ситуациями, поэтому уверен, что спортсмены смогут восстановиться.

Согласно заявлению главного тренера, 4 дня без матчей сказались на игровом ритме игроков, так как тренировки не могут заменить настоящих поединков. Следующую встречу «» проведет в четверг, встретившись с командой «Ак Барс».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: "Салават Юлаев"