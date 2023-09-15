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Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о победе над «Ак Барсом»

09:32, 15 сен 2023

Важное победное событие в Зеленом дерби: «Салават Юлаев» противостоял «Ак Барс» и одержал победу со счетом 3:2, несмотря на то, что противник вел игру.

В своем комментарии главный тренер уфимской команды Виктор Козлов подчеркнул, что игра была насыщенной эмоциями, и только после пропущенных двух шайб его подопечные смогли собраться. Он также выразил признательность болельщикам, которых назвал «седьмым игроком».

Особое внимание Виктора Козлова было уделено игре в меньшинстве, где его команда активно соперничала с лидерами «Ак Барса», выходившими на бросок. Тренер особо выделил выступление вратаря «СЮ», который оставался надежным стражем ворот, выдержав пятиминутное меньшинство.

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался по поводу первого домашнего поражения

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
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