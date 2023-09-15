Новый игрок «Салавата Юлаева» станет одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба

21:44, 15 сен 2023

Канадскому хоккеисту Джошу Ливо, присоединившемуся к команде "Салават Юлаев", будут выплачивать одну из самых высоких зарплат среди уфимских спортсменов. Согласно информации "Спорт-Экспресс", за сезон Ливо будет зарабатывать не менее 55 млн рублей, и это лишь его базовая зарплата.

Контракт также предусматривает различные бонусы за достижение определенных результатов. Например, еслинаберет в течение сезона не менее 40 очков, то его прибавка к зарплате составит 9 млн рублей. 3 млн рублей он получит если наберет от 20 до 29 очков и 6 млн рублей за 30-39 очков.

Официальное объявление о подписании контракта с канадским форвардом появилось сегодня. В прошлом сезоне Ливо провел 51 матч за команду Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис".

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Автор: Семен Подгорный