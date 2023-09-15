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«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего из клуба НХЛ

«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего из клуба НХЛ

21:53, 15 сен 2023

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским форвардом Джошем Ливо, ранее выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команду «Сент-Луис». Спортсмен будет играть за уфимскую команду один сезон.

В минувшем сезоне тридцатилетний нападающий из Канады провел 51 матч в составе «Сент-Луиса», где набрал 16 очков (4 гола и 12 результативных передач). Отметился также игрой за клуб «Спрингфилд Тандербёрдс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где сумел забросить три шайбы в двух матчах.

До этого Джош Ливо играл за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Каролину Харрикейнз». В данный момент в составе «Салавата Юлаева» единственным легионером остается американец Саша Хмелевски.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: t.me
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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