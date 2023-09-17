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Новичок в «Салавате Юлаеве»: что известно о канадском хоккеисте Джоше Ливо

Новичок в «Салавате Юлаеве»: что известно о канадском хоккеисте Джоше Ливо

10:23, 17 сен 2023

Спортивный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василий Чижов рассказал, почему при подписании нового контракта выбор пал на канадского форварда Джоша Ливо.

Чижов подчеркнул, что клуб внимательно наблюдал за выступлениями спортсмена и рассудил, что хоккеист обладает универсальными навыками, способными пригодиться на обоих краях площадки. Клуб рассчитывает, что форвард сможет значительно усилить игровое влияние команды, особенно в ситуациях игры в большинстве.

В предыдущем сезоне тридцатилетний Ливо сыграл 51 матч в составе клуба национальной хоккейной лиги «Сент-Луис», набрав 16 очков. В общей сложности он сыграл более 260 матчей в НХЛ, заработав 93 очка.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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