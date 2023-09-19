Тренер «Торпедо» жестко раскритиковал хитрый прием «Салавата Юлаева» в овертайме

09:59, 19 сен 2023

Главный тренер клуба "Торпедо" из Нижнего Новгорода, выразил критику в адрес тактики, примененной командой "" во время овертайма матча, которая позволила уфимцам забросить шайбу и выиграть.

«Игра должна идти как она идет. Я в эти игры не играю», — сказал знаменитый хоккеист и наставник.

В овертайме "" находился в численном преимуществе и снял своего вратаря, чтобы играть 5 на 3., бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), подчеркнул, что он бы не прибегнул к такой тактике, если только это решало бы судьбу их выхода в плей-офф.

В НХЛ в овертайме применяется формат 3 на 3, и команда может снять своего вратаря, чтобы использовать еще одного хоккеиста. Однако, если команда пропускает шайбу, она лишается очка, которое получила бы при поражении в овертайме. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) такая тактика не оказывает влияния на результат по очкам - победившая команда получает два очка, а проигравшая - одно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"