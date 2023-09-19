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Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал лед уфимской арены

Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал лед уфимской арены

15:11, 19 сен 2023

Главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов выразил свое недовольство состоянием ледовой площадки на «Уфа-Арене» после победы команды в овертайме со счетом 1:0.

Наставник уфимских хоккеистов расссказал, что качество ледового покрытия на арене значительно сказалось на игре, мешая хоккеистам развивать максимальную результативность. Шайба буквально прыгала по льду, создавая дополнительные трудности для игроков. В то же самое время «Торпедо» активно бросало по воротам, но его попытки не приносили результатов. Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов оставался на высоте и уверенно отражал удары, а защитники успешно блокировали атаки соперника.

Кроме того, Виктор Козлов подчеркнул, что играть с «Торпедо» как вторая команда неприемлемо, и только в третьем периоде удалось проявить агрессивность и настоящий дух соперничества. На пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов выразил свое недовольство тактикой «Салавата Юлаева», связанной со снятием вратаря, что и дало возможность для заброса победной шайбы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
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