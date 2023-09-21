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Главный тренер «Салавата Юлаева жестко разобрал матч с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева жестко разобрал матч с «Нефтехимиком»

20:58, 21 сен 2023

Главный тренер уфимского клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов выразил недовольство хоккеистами из-за их чрезмерно эмоциональных решений в поединке с «Нефтехимиком». Несмотря на это, команда из Уфы в конечном итоге одержала победу со счётом 4:2.

Наставник подчеркнул, что матч был непростым и ознаменовался многочисленными удалениями. Это привело к тому, что некоторые хоккеисты играли дольше, в то время как другие мерзли на скамейке. Тем не менее, Виктор Козлов также отметил положительные моменты, в частности, заброшенные молодыми хоккеистами голы. Особо выделились Комаров и Бабенко, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил многочисленные удаления в игре необходимостью играть дисциплинированно и с максимальной собранностью. Он особо подчеркнул, что некоторые удаления были вызваны нарушением численного состава, и назвал их абсурдными, подчеркнув, что такой стиль игры не подходит для команды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
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