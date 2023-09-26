Обладатель Кубка Гагарина раскритиковал «Салават Юлаев»

10:04, 26 сен 2023

Сергей Коньков, который дважды завоевывал Кубок Гагарина, выразил недовольство по поводу выступления команды «Салават Юлаев». После игры с «Ак Барсом», по его мнению, уфимская команда не проявляет достаточной готовности к борьбе за трофей.

Эксперт подчеркнул господство «» на площадке уже в первой встрече, когда казанцы проиграли в Уфе . По мнению Конькова, спортсмены из Казани недооценили противника, что привело к проблемам с дисциплиной. Теперь, по его словам, они сделали необходимые выводы и демонстрируют уверенную игру. Экс-хоккеист уверен, что «» является реальным претендентом на победу в текущем сезоне Кубка Гагарина.

В отношении «Салавата Юлаева» Коньков высказался более сдержанно, отметив, что команда из Уфы способна соперничать, но для того чтобы рассчитывать на победу в Кубке, ей потребуется серьезное усиление.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Салават Юлаев»