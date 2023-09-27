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Стало известно, когда канадский нападающий из НХЛ присоединится к «Салавату Юлаеву»

Стало известно, когда канадский нападающий из НХЛ присоединится к «Салавату Юлаеву»

10:03, 27 сен 2023

Виктор Козлов, главный тренер уфимского клуба «Салават Юлаев», сообщил о планах приезда в клуб нападающего из Канады Джоша Ливо. Информация о подписании хоккеиста из НХЛ сообщалась в СМИ в середине сентября.

Козлов рассказал, что сейчас Ливо оформляет визу. Он выразил надежду, что в начале октября новичок сможет присоединиться к составу команды. Таким образом, тренерский штаб будет иметь возможность оценить его физическую форму и принять решение о первой игре Джоша Ливо в составе «Салавата Юлаева».

В предыдущем сезоне канадский спортсмен провел 51 матч за «Сент-Луис», набрав 16 очков (4+12). Также он временно выступал в АХЛ, где сыграл два матча.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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