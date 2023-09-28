Главный тренер «Салавата Юлаева» честно рассказал о сложностях в команде

23:31, 28 сен 2023

Наставник хоккейной команды «Салават Юлаев» Виктор Козлов, откровенно поделился своими мыслями после победы над «Трактором» со счетом 5:3. Этот результат был достигнут благодаря двум забитым шайбам в третьем периоде матча.

Главный тренер выразил удовлетворение от увиденного и назвал победу героической. Отмечено, что двое новичков в составе команды — Газимов и Кадыров, сразу попали в тяжелую схватку. Кроме того, стоит отметить исторический момент для вратаря Александра Самонова, который в этом матче отдал свою первую голевую передачу в своей карьере.

Виктор Козлов отметил, что команда допустила ошибки в обороне и слишком долго меняла состав на льду, что привело к двум подряд пропущенным шайбам во втором периоде. Была отмечена эффективность игры звена Пименова — они уже набрали 9 очков и можно надеяться, что хорошая «химия» между игроками останется и они продолжат показывать высокий уровень игры.

Однако, звено Хмелевский-Дроздов-Башкиров столкнулось с определенными трудностями.

Козлов подчеркнул, что весь сезон будет долгим, и для успеха необходимо продолжать трудиться, учитывая, что у игроков есть высокий уровень мастерства.

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Автор: Семен Подгорный