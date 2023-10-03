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Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался после обидного поражения команды

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался после обидного поражения команды

09:16, 03 окт 2023

Гендиректор ХК "Салават Юлаев" Р. Баширов, высказал свое мнение после неудачного матча с "Ладой", в котором уфимская команда проиграла со счетом 2:3. Это уже четвертое поражение "Салавата Юлаева" в последних 5 матчах.

Баширов подчеркнул, что команда показала хорошую игру во 2-ом периоде, однако множество удалений нарушили ее ритм. Баширов уверен, что из этой ситуации будут сделаны правильные выводы, и отметил необходимость внести коррективы в игровую тактику.

Ближайшим приобретением "Салавата Юлаева" станет канадский нападающий Джош Ливо, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В настоящий момент "СЮ" занимает одно из последних мест по забитым шайбам в Восточной конференции, уступая только "Амуру".

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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