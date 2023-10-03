Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко прокомментировал поражение команды

20:14, 03 окт 2023

Главный наставник ХК «Салават Юлаев» В. Козлов весьма критично отнесся к поражению от команды «Лада». Клуб из Уфы уступил со счетом 2:3. Это уже четвертый проигрыш наших спортсменов за последние 5 матчей.

Тренер подчеркнул, что его подопечные не сумели использовать преимущество в численности игроков и не смогли реализовать другие неплохие моменты, которые они создавали во время игры. «Не хватило хладнокровия», - резюмировал Козлов. В то же время, он высоко оценил игру своей команды во втором периоде и защиту соперника.

По признанию главного тренера, в настоящий момент в команде царит позитивный настрой.

«Проиграна битва, но бой продолжается», - подчеркнул Виктор Козлов.

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Автор: Семен Подгорный