«Салават Юлаев» отправил тренера в отставку

10:51, 05 окт 2023

Главный тренер «Трактора» ушел в отставку после разгромной победы «Салавата Юлаева».

Победа «Салавата Юлаева» всухую в матче с «Трактором» привела к уходу главного тренера клуба из Челябинска Анвара Гатиятулина. Хоккеисты из Уфы одержали победу со счетом 4:0.

Наставник «СЮ» выразил признательность вратарю Илье Ежову, который провел матч, не пропустив ни одной шайбы, и спас команду в первом периоде, когда «Трактор» активно наступал. Виктор Козлов похвалил игроков за сплоченность во время всей игры.

Виктор Козлов поделился, что он удовлетворен высоким уровнем игры своих подопечных, отметив отличное передвижение и контроль над шайбой. По его словам, активное передвижение и смена позиций позволили создавать моменты в игре.

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Автор: Семен Подгорный