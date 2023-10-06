Без лидеров и результативности: как играет «Салават Юлаев» после старта КХЛ

21:29, 06 окт 2023

После первого месяца регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 7 побед при 6 поражениях. Если бы play-off начинался прямо сейчас, «юлаевцы» попали бы в розыгрыш, но лишь с последнего места.

Ситуация в конференции довольно неоднозначная. Например, СКА, который регулярно борется за Кубок Гагарина, расположился на 10-м месте. А вот «Лада» из Тольятти приятно удивляет - после первого месяца команда занимает 2-е место на Востоке.

У «Салавата» проблемы с результативностью в атаке. В списке лучших бомбардиров КХЛ ни один хоккеист команды не попал даже в топ-30. Среди защитников-снайперов лучший результат у Дениса Хафизуллина - 26-е место с 6 (1+5) очками.

Вячеслав Лещенко забросил 7 шайб в 13 матчах и занимает 11-е место среди лучших снайперов лиги. Александр Хмелевский с 5 голами на 27-й позиции. В целом по забитым голам «Салават Юлаев» идет лишь на 7-м месте в Западной конференции.

Поиграть в атаке мешает отсутствие ярких лидеров. В предыдущие сезоны в команде выделялись Теему Хартикайнен, Линус Умарк, которые сейчас выступают в других клубах.

Вратарь Александр Самонов демонстрирует надежную игру - 94,1% отраженных бросков (4-е место в КХЛ) и коэффициент надежности 1,82 шайбы за матч (9-е место). Он один из лидеров команды в начале сезона.

По количеству штрафного времени выделяется нападающий Павел Коледов - 31 минута в 12 проведенных матчах (5-е место в лиге). Александр Хмелевский также часто оказывается на скамейке штрафников (15-е место).

Несмотря на некоторые проблемы с результативностью, «Салават Юлаев» пока держится в зоне плей-офф. У команды есть время набрать форму и подняться выше в турнирной таблице Западной конференции.

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Автор: Семен Подгорный