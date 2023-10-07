Лидер по штрафам и усталость в конце матча: что не устраивает тренера «Салавата Юлаева»

12:41, 07 окт 2023

Наставник ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов высказался резко и жестко о дисциплине хоккеистов после проигрыша в игре с «Металлургом» со счетом 3:6. Это уже пятое поражение уфимского клуба в последних семи матчах.

Тренер акцентировал внимание на большом количестве удалений и слабой дисциплине игроков, которую необходимо срочно подтягивать. По его словам, команде приходится играть лишь тремя парами защитников, из-за чего к концу игры не хватает сил, основная нагрузка ложится на плечи молодых игроков, которым приходится забивать важнейшие голы.

Козлов отметил, что в целом команда играла активно, с хорошим прессингом и провела неплохой матч. Однако во втором периоде игроки сбавили обороты и отыграли лишь половину отрезка. Тренер обратил внимание и на лидерство Хмелевского по количеству штрафного времени. По его словам, этот хоккеист очень эмоционален, а соперники начали играть против него жестче, из-за чего ему приходится испытывать повышенное давление.

Подводя итоги, главный тренер « Салавата Юлаева » остался крайне недоволен дисциплиной хоккеистов. Он призвал команду срочно навести порядок в этом плане, чтобы исправить положение в турнирной таблице. Козлов уверен, что потенциал у клуба есть, но для побед необходимо проявлять больше самоотдачи, сыгранности и целеустремленности на льду.

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Автор: Семен Подгорный