«Мы нашли новую энергию»: Хмелевский о победе над «Автомобилистом»

22:50, 10 окт 2023

- После этого матча у меня остались только положительные эмоции. Очень нравится, как наша команда провела последние две игры. Мы словно обрели новые силы. Особенно приятно одержать победу над таким сильным соперником. Я считаю, что Джош Ливо внес большой вклад в наш успех своей энергией и опытом.

Нападающий « Салавата Юлаева » Александр Хмелевский поделился впечатлениями после победы над «Автомобилистом» со счетом 4:1.

- Он выигрывал практически каждую силовую борьбу, это игрок с большим опытом. Ему не требуется много голевых моментов, чтобы реализовать шанс, он сразу берет игру в свои руки. Джош - очень умный хоккеист.

На вопрос о том, какие качества Ливо позволили усилить их звено, Хмелевский ответил:

Комментируя большое количество забитых шайб в последних матчах, Хмелевский сказал:

- Мы стали меньше разговаривать, а больше действовать. Раньше мы лишь обсуждали, как нам следует играть, а теперь ребята просто выходят на лед и играют так, как нужно. Отлично сегодня сыграло звено Пименова.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный