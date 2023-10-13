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В Башкирии определился куратор спортивной сферы в правительстве

В Башкирии определился куратор спортивной сферы в правительстве

14:22, 13 окт 2023

Сегодня, 13 октября, было объявлено о назначении известного башкирского политика Рустема Ахмадинурова на должность советника по спорту на общественных началах в правительстве Республики Башкортостан. Это решение принял глава региона Радий Хабиров.

Рустем Маратович Ахмадинуров родился в 1968 году в Уфе. Получил высшее образование в двух вузах - Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы и Академии труда и социальных отношений. Также у него есть ученые степени кандидата экономических наук и доктора социологических наук.

На протяжении многих лет Рустем Ахмадинуров активно занимается политической деятельностью в Башкортостане. В 2002-2004 годах он работал в исполкоме регионального отделения партии "Единая Россия", где отвечал за связи с общественностью. А с сентября 2022 года был избран депутатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.

В новом созыве парламента региона Ахмадинуров является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Именно богатый опыт работы в органах власти Башкирии, а также обширные связи в политических и спортивных кругах республики позволили Рустему Маратовичу получить назначение на новую должность советника главы региона по вопросам спорта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Ахмадинурова
Теги: Хабиров Радий Фаритович назначение Ахмадинуров Рустем
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