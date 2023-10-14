«Все хотят побед, и мы тоже»: защитник «Салавата Юлаева» резко ответил болельщикам

14:39, 14 окт 2023

Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Е. Бирюков дал резкий ответ болельщикам, выразившим недовольство результатами команды. Он подчеркнул, что все участники команды стремятся к победам, в том числе и сами хоккеисты. По словам Бирюкова, в последнее время у "СЮ" действительно был тяжелый период, когда не получалось реализовывать много голевых моментов, однако нынешнее положение никого не устраивает.

Защитник обратил внимание, что и предыдущий сезон начинался для команды непросто, но затем хоккеисты смогли переломить ситуацию и выйти на новый уровень. Сейчас "" необходимо научиться сбалансированно играть как в нападении, так и в защите - без этого трудно рассчитывать на долгосрочный успех.

Утверждения о том, что главный тренер Виктор Козлов является сторонником исключительно оборонительного хоккея, Бирюков назвал стереотипом. По его словам, наставник стремится найти золотую середину между атакой и обороной. Козлов, по мнению Бирюкова - настоящий профессионал, который ежедневно вносит новые идеи в тренировочный процесс и не стоит на месте в своем развитии.

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Автор: Семен Подгорный