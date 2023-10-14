Тренер «Салавата Юлаева» рассказал о победе над «Витязем» и травмированных подопечных

14:58, 14 окт 2023

Главный наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе команды над «Витязем» со счетом 8:1 в регулярном чемпионате КХЛ.

Тренер отметил, что команда провела хороший матч — реализовала большинство голов, забила даже в меньшинстве. Вратарь Александр Самонов, по словам Козлова, провел непростую игру, хотя особо много работы и не было. Тренер поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду, несмотря на будний день.

Козлов объяснил, что Ливо отыграл мало в третьем периоде, потому что ему дали отдохнуть при крупном счете. До этого нападающий провел хороший матч и забил важные голы. Появление в составе Панина и выздоровление Комарова тренер назвал позитивным моментом. Он отметил, что игроки потихоньку поправляются после травм.

Говоря о других травмированных, Козлов сообщил, что у Науменкова травма оказалась серьезнее, чем казалось поначалу. Алалыкин же выбыл надолго, на полтора месяца.

Касательно предстоящего матча с минским «Динамо», тренер отметил, что это будет совсем другая игра, несмотря на крупную победу над «Витязем». Минская команда играет агрессивно и очень хорошо.

Кулёмин пропустил два матча подряд, чтобы отдохнуть после серии из девяти игр. Крупная победа над «Витязем» стала неожиданностью для команды, которая очень серьезно готовилась к встрече, зная о быстрых нападающих соперника. Игроки должны импровизировать в атаке, искать лишние передачи и забивать при крупном счете, но в то же время не переставать работать все 60 минут — именно это, по словам Козлова, и продемонстрировала команда.

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Автор: Семен Подгорный