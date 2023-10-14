Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»

15:34, 14 окт 2023

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал убедительную победу над подмосковной командой «Витязь» со счетом 8:1. Встреча состоялась в пятницу 13 октября в Уфе на льду «Уфа-Арены».

По сообщениям спортивных СМИ, уфимцы продемонстрировали отличную игру и не оставили шансов сопернику. Особенно удачно сыграли Джошуа Ливо и Александр Хмелевский, каждый из которых забил по два гола. Также отличились Александр Шаров, Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. У гостей единственную шайбу забросил Руслан Педан.

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов высоко оценил игру команды, отметив реализацию большинства моментов, хороший контроль шайбы и слаженные действия на протяжении всего матча. Вратарь Александр Самонов и нападающий Александр Шаров также поблагодарили партнеров за отличную игру.

Шаров подчеркнул, что команда настраивалась на борьбу с самого начала, понимая, что соперник не в лучшей форме. Благодаря слаженным действиям уфимцам удалось не дать шансов гостям. Теперь хоккеисты сосредоточены на подготовке к следующему матчу с минским «Динамо». Они готовы продолжать показывать высокий уровень игры и добиваться победы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"