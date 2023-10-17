Миллионы для лучшего игрока: какую зарплату получит Хафизуллин в «Салавате Юлаеве»

10:55, 17 окт 2023

Хоккеист казанского «Ак Барса»недавно перешел в уфимский «», где сразу зарекомендовал себя как один из лучших игроков команды. В прошлых матчах он забросил гол в ворота «Автомобилиста», а также провел несколько эффективных силовых приемов и блокировок бросков. Это позволило ему во второй раз в карьере попасть в топ лучших игроков недели КХЛ.

34-летний Хафизуллин — воспитанник казанского хоккея, дважды в составе СКА из Санкт-Петербурга становился обладателем Кубка Гагарина. Летом он перешел в «Салават Юлаев» из «Ак Барса» — принципиального соперника уфимской команды. По данным СМИ, зарплата хоккеиста в новом клубе составляет 42 млн рублей в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «Салавата Юлаева». Такой контракт подчеркивает высокий статус Хафизуллина и ожидания руководства клуба от форварда в новом сезоне.