Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Миллионы для лучшего игрока: какую зарплату получит Хафизуллин в «Салавате Юлаеве»

Миллионы для лучшего игрока: какую зарплату получит Хафизуллин в «Салавате Юлаеве»

10:55, 17 окт 2023

Хоккеист казанского «Ак Барса» Динар Хафизуллин недавно перешел в уфимский «Салават Юлаев», где сразу зарекомендовал себя как один из лучших игроков команды. В прошлых матчах он забросил гол в ворота «Автомобилиста», а также провел несколько эффективных силовых приемов и блокировок бросков. Это позволило ему во второй раз в карьере попасть в топ лучших игроков недели КХЛ.

34-летний Хафизуллин — воспитанник казанского хоккея, дважды в составе СКА из Санкт-Петербурга становился обладателем Кубка Гагарина. Летом он перешел в «Салават Юлаев» из «Ак Барса» — принципиального соперника уфимской команды. По данным СМИ, зарплата хоккеиста в новом клубе составляет 42 млн рублей в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «Салавата Юлаева». Такой контракт подчеркивает высокий статус Хафизуллина и ожидания руководства клуба от форварда в новом сезоне.

Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»

Читайте также:

Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»
Автор: ufa1.ru
Теги: ХК Салават Юлаев Динар Хафизуллин
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok